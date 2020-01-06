選戰進入倒數計時，國民黨台南市第一選區立委候選人蔡育輝推出新一波文選，將市議員任期內的政績與對手「超級比一比」，蔡育輝指出，不論是在個人的學經歷、還是5屆市議員任內問政的表現或人品，加上除了上大學、服兵役以外，他始終都住在新營，沒有「戶籍設在地，人卻住選區外」的情形，選民需要服務，絕對找得到他，以此訴求「選人不選黨，換人做做看」。

他指出，無論身為立委或是當議員，重點都在於要能為民喉舌，絕對不能只做個「乖乖牌」，當前台南市長賴清德大幅調漲房屋稅，甚至違法追溯15年開徵，引發市民反彈，或民進黨要讓核災食品、瘦肉精肉品進口時，當時還是市議員的對手有站在民意這邊嗎？蔡育輝說，要不是他率國民黨議會黨團的成員一再抗爭，並訂定自治條例，現任市長黃偉哲也不會同意調降房屋稅、地價稅、公有零售市場租金等。

蔡育輝強調自己從來就不是「乖乖牌」，之前國民黨不分區立委名單不符合社會的期待，他敢跳海、敢衝撞黨中央，讓黨中央重審名單，未來若能選上立委，只要是違悖廣大民意的事，就算與黨意不同，他絕對會跟民眾站在一起。

蔡育輝說，從縣市合併到去年底，他就一直疾呼「溪北要改變」的重要性，從統計數字來看，溪北地區的人口數已經減少3萬多人，這是非常令人憂心的數字，他呼籲鄉親大力支持，讓蔡育輝來改變溪北，為溪北繁榮，避免溪北邊緣化盡做最大努力。

(中時 )