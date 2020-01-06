陽明國中社區共讀站「曉書齋」正式啟用，結合智慧科技與綠能，打造專屬陽明國中獨特的閱讀人文空間與美學特色，提供師生與社區民眾優質的閱讀環境，是一座兼具知性與感性的未來圖書館。

曉書齋為了並善用資訊科技，打造智慧圖書館，館內配有電腦以及數部I-Pad提供讀者使用，可檢索館內藏書與相關資訊，在入口處設有電子互動看板，可透過人臉辨識智慧分析，展示新書、推薦優質書籍。

校長張永芬認為未來AI科技必定會相當普及，但現在還有許多小孩子不懂AI科技的概念，以為AI就只是機器人，他為了讓同學們了解未來的科技趨勢，他特別將曉書齋結合現代科技，讓小朋友可以親身體驗AI科技，從中得知其實AI科技在生活中已經相當普及。

張永芬表示，他們打造這個圖書館是希望學生可以養成良好的閱讀習慣，特別是教育部108課綱在未來高中會考會以素養導向命題，表示題目會以跨領域的方式出現，多面向的閱讀可以幫助孩子們了解題目。將來他們還會利用假日時間辦理親子共讀或其他相關活動，讓這個圖書館充滿多元美學的氣息。

(中時 )