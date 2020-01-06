據統計，截至去年9月底，中正國宅內65歲以上長者共計有360人，其中獨居長者佔54.44％，居住在國宅內的老人平均年齡為82.13歲；一粒麥子今天與超一統超商合作，邀請經濟弱勢獨居長者採買年菜，希望讓他們也能過個好年。

一粒麥子基金會台北服務中心主任塗立慈表示，為增加長者外出、參與社會活動之機會，並提前感受過年的氛圍，邀請經濟困難，或平時外出受限、不利於自行購物的長輩，到鄰近的超市選購年貨，工作人員協助長者展開採買。

如90歲田伯伯原本在國宅相當活躍，近期大病初癒，坐著輪椅也來和許久未見的和大家碰面，並採買生活所需的消耗品；89歲皂胡伯伯，則開心地逛超市，並買了早餐可以吃的麥片、營養品。

一粒麥子基金會表示，中正國宅初期以出租給單身市民為主，形成如今以獨居長者居多的住戶型態，也因為國宅內的高齡者比例高，台北市政府成立中正國宅銀髮族服務中心，就近提供國宅長者關懷訪視、文康休閒活動、福利諮詢等服務。

一粒麥子基金會與統一超商作的「把愛找回來」公益募款已連續5年持續關注弱勢長者的餐食照顧服務，募得的善款支持基金會增設「行動廚房」、「部落廚房」、「家庭廚房」、「送餐保溫車」，及花東部分7-ELEVEN門市組成「好鄰居送餐隊」等服務方式，擴展偏鄉長者餐食照顧的範圍。今年更把餐食的照顧網擴增到弱勢「祖孫家庭」，除致贈孩童保久乳等營養補充品，也期待透過共餐一起讓在地的弱勢老幼能夠好好吃飯、好好生活。

(中時 )