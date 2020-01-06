測試大廠京元電（2449）受惠測試訂單需求持續暢旺，2019年12月合併營收續「雙升」創歷史次高，帶動去年第四季營收同步「雙升」、與去年全年營收齊創歷史新高。展望今年，公司對營運審慎樂觀看待，法人看好首季淡季持穩高檔，全年續拚逐季成長、以雙位數動能再創新高。

京元電2019年12月自結合併營收23.99億元，月增0.93％、年增23.3％，改寫歷史次高。帶動去年第四季合併營收71.47億元，季增1.5％、年增25.97％，刷新歷史新高。累計去年全年合併營收255.39億元，年增22.7％，同步改寫歷史新高。

雖然時序步入淡季，但京元電受惠5G基地台及智慧型手機晶片測試訂單需求暢旺，以及數據中心用高速網路處理器、人工智慧（AI）及高速運算（HPC）相關晶片測試訂單轉強，10～12月營收均繳出「雙升」佳績，帶動第四季淡季逆強、同步「雙升」改寫新高。

京元電董事長李金恭表示，去年營運表現與預期相差不多，為近5年來表現最好的一年。展望今年，由於5G基地台、手機晶片測試及AI、HPC等均可望有嶄新應用出現，公司已掌握到相關訂單商機，客戶數量及需求均呈現穩定中維持成長，對今年營運展望審慎樂觀。

因應客戶對測試需求強勁，京元電去年兩岸資本規模突破120億元，李金恭表示，擴產效益首季即可望逐步顯現，並認為貿易戰影響將逐步降低。同時，CMOS影像感測器（CIS）需求成長看旺，京元電可望因此受惠，法人預期今年營收貢獻可望自5～6％提升至7～8％。

法人預期，在訂單暢旺帶動下，京元電首季營運淡季不淡，可望持穩去年第四季高檔、改寫同期新高，今年營運續拚逐季成長、全年營收維持雙位數成長，毛利率目標提升至3成、帶動獲利續揚，同步挑戰新高。其中，5G營收貢獻占比可望倍增、上看3成。

(時報資訊)