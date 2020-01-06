不動產代銷業者海悅(2348)受惠北北桃竹熱銷建案加持與跨足中南部房市已見效益，帶動2019年12月合併營收達3.37億元，月增7.85％、年增149.43％，創歷史單月新高表現，並推升2019年第四季及全年合併營收，同步創下公司單季及全年合併營收歷史新高。

海悅2019年前三季EPS達3.99元，受惠去年12月及第4季合併營收創歷史新高，法人預期，2019全年獲利有望再戰新高。海悅2020年將持續佈局全台搶手包銷建案，粗估全台目前可銷售案量逾千億元，預期代銷本業將會維持成長態勢。

海悅指出，2020代銷本業全台可銷售案量逾千億元，加上中南部房市進入收成元年，預期代銷業務穩健上揚；轉投資收益部份，公司持有10％贊富建設的股權其所興建的「敦南寓邸」，2019年第二季已認列業外投資收益1.1億元，由於2019年已銷售戶數超越2018年，預期2020年轉投資認列收益可期。

海悅表示，未來幾年將會採取全台代銷、轉投資並進，且子公司悅大建設於鶯歌鳳鳴重劃區推出的微笑海悅銷售率逼近五成，可望於2021年以全部完工法交屋認列；子公司海研建築規劃於2020年第一季推出《海悅花園》預售，中長期營運可望維持穩健成長。

(時報資訊)