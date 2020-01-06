宏達電(2498)今(6)日公佈2019年12月自結合併營收為6.1億元，累計去年合併營業收入為100.1億元，年下滑57.82%，創2001年營收155.5億元以來的新低。

宏達電2000年營收僅45.64億元，不過，2001年營收大幅飆升至155.5億元，在2006年首次站上千億元大關，為1061億元，2010年營收更是突破2000億元，至2750億元，2011年營收創出新高，衝至4551億元，但自2012年營收開始一路下滑至去年的100.1億元。

近幾年智慧型手機市場成熟，加上VR處於初步發展階段，拖累宏達電營收下滑，不過宏達電近兩年積極轉型發展VR商品，而新北市長侯友宜於去年12月23日訪問HTC，體驗HTC旗下健康醫療事業部DeepQ所研發席科特手術導航軟體，及VIVE Arts與羅浮宮攜手製作的《蒙娜麗莎：越界視野》，侯友宜高度肯定HTC在推動虛擬實境科技上的努力及成果，並對採用虛擬實境科技加強市政推動如防災訓練與緊急應變措施表達高度興趣並交換意見。至於國民黨正副總統候選人韓國瑜與張善政也於去年底造訪HTC，表達十分看好5G將加速實現VR與AR的應用。

宏達電日前也與台北市仁愛國中，正式簽署合作備忘錄，HTC將持續協助學校導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中。

宏達電逐步實現VIVE Reality的願景，虛擬實境藝術已累積豐碩成果。宏達電日前邀請包括法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館及慕夏基金會等過去3年攜手合作的世界級博物館與文化機構來台共同參與「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」。

(時報資訊)