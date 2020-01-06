群光電子（2385）去年12月自結合併營收為71.0億元，年增1%。累計2019年自結合併營收達925.5億元，創歷史新高，年成長6%。

在消費性電子產品旺季帶動下，群光去年第四季自結合併營收達到246.4億元，年增5%。法人表示，群光拓展非PC領域有成，營收占比已超越50%，尤其在AIOT人工智慧物聯網、智慧家庭與電競產品等市場，憑藉堅強研發實力，連連榮獲客戶肯定，一舉推升2019全年營收突破900億元，攀登歷史新高點，達925.5億元。

根據Strategy Analytics研究指出，預估至2023年，智慧家庭裝置全球出貨量約達64億台，而整個智慧家庭市場規模將由2019年的1,000億美元快速成長至1,570億美元的規模。法人分析，AIOT人工智慧物聯網與智慧家庭市場擴張迅速，終端消費者接受度越來越高，群光於這波科技浪潮下，持續重點投資於技術研發，可望成為AIOT人工智慧物聯網與智慧家庭的受益者。法人也預估今年營收可望繼續穩健成長，再創新高，千億元營收規模已是指日可待。

群光去年前三季每股稅後純益為6.65元，法人預估去年全年獲利水準將創下新高，改寫群光歷史紀錄。

(時報資訊)