民眾拿著產權不得其門而入，表情明顯無奈。（林和生攝）

納骨塔購買者陳寶全（右）拿出權狀，要求入寺查看自己所有的財產。（林和生攝）

屏東萬巒鄉一處納骨塔傳出產權糾紛，6日上午超過百人舉布條在萬法寺前抗議，不少拿著權狀民眾無法其門而入，氣得在外舉布條表達訴求；法寺委任律師則出面回應，若雙方有疑慮，可上法院訴請裁決。

其中一名權狀持有者陳寶全指出，此處納骨塔於1991年興建、總數共3萬個塔位，1994年由王姓男子取得產權及經營權後，不少民眾陸續購買，以他為例，就以每個塔位2萬元、購入1000個塔位，主要作為投資用。

事後王男將剩餘約1萬5000個塔位及經營權，全數轉賣由釋見引法師擔任住持的萬法寺，未料，近幾年來想要入寺看塔，卻遭寺廟工作人員百般刁難，「難道要看一下自己財產也要經過對方同意」，這是什麼道理。

陳寶全氣憤地說，當初覺得納骨塔由宗教團體經營是再好不過的事，早晚誦經讓人有所期待，沒想到卻變成今日情況，真的是逼不得已才會出來抗爭，「我們絕對不是暴民」。

近百名同樣拿著權狀民眾求助無門，一同加入抗爭行列，其中購入50格塔位的嚴和勇無奈地說，當初購入想作為親友百年後的安置處，其餘則是用來投資，甚至購買時間比寺廟還早，沒想到幾年前拿著權狀來看塔位，對方卻回應「沒有這編碼」，懷疑經營者惡意更改塔位編號，嚴重侵害他們財產。

擔心雙方發生衝突，警方一早就派遣警力維持秩序，廟方委任律師表示，在產權部分各說各話，最好的方式就是訴諸法律，讓法官進行仲裁；陳寶全委任律師則強調，已著手提出確認產權訴訟，民眾更放話若廟方持續不搭理，不排除繼續抗爭。

(中時 )