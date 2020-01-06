李昆澤今天通過教育部核定，為正興國中確定爭取到2012萬5千元的經費，用來改善學校的漏水問題。（李昆澤競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真）

大選進入決戰周，高雄立委第五選區藍綠候選人戰況激烈，6日國民黨候選人黃柏霖下午於三鳳中街拜票，而對手李昆澤則是續打教育牌，今天通過教育部核定，為正興國中確定爭取到2012萬5千元的經費，用來改善學校的漏水問題。

國民黨候選人黃柏霖今天到高雄歷史悠久的年貨大街三鳳中街拜票，今天是年貨大街開市第一天，黃柏霖不厭其煩到每個攤位拜訪，也跟來採買年貨的民眾一一鞠躬致意，希望可以獲得更多選民青睞。

黃柏霖表示，三鳳中街有許多要改善的地方，未來將會陸陸續續轉型，首先，因為鐵路地下化，過年後中華地下道會填平，因此黃柏霖已徵求副市長同意，會將三鳳中街口的人行道從原先的3米拓寬到3.9米，他也希望未來可以解決停車問題，讓更多民眾願意到三鳳中街逛逛。

李昆澤則是確定爭取到正興國中防水隔熱工程的經費，教育部核定總經費2012萬5千元，能夠有效改善正興國中的漏水問題，過去爭取的正興國中操場跑道整修，也已正式啟用。

李昆澤表示，無論如何為學生爭取學校建設經費，都是最重要的工作，希望透過硬體的改善，能夠得到教學品質加乘效果，未來他會持續努力爭取相關軟體建設經費，讓學生的教育環境越來越好。

(中時 )