武漢市疾病預防控制中心主任李剛受訪時表示，這次發生的肺炎排除了流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原，還在進一步鑒定病原與病因，因此衛生部門暫將其訂名為「不明原因的病毒性肺炎」。目前已發現患者59例，其中重症患者7例，其餘患者生命體征總體穩定，所有患者正接受隔離治療，無死亡病例。另已追蹤到163名密切接觸者並行醫學觀察。

據武漢市官方微博「@武漢發布」指出，疾控專家、武漢市疾病預防控制中心主任李剛接受官方媒體《長江日報》訪問時表示，冬春季是呼吸道傳染病的高發季節。近期，武漢部分醫療機構發現多例肺炎病例與華南海鮮城有關聯。進一步調查顯示：這些患者臨床上多有發熱、乏力，部分患者有咳嗽、少痰，一小部分患者隨著病情進展出現呼吸困難；各種症狀顯示為病毒性肺炎。經進行病原檢測，已排除了流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原，因此暫定其名為「不明原因的病毒性肺炎」。

在病例數量增加的問題上，李剛表示，武漢市發現多例肺炎病例後，在全市開展相關病例搜索和調查，而納入監測病例排查開展，是患者數量增加的主要原因。隨著相關工作開展，病例數量還會有所增加。

據武漢市衛健委通報，目前不明原因的病毒性肺炎已發現患者59例，其中重症患者7例，其餘患者生命體征總體穩定，目前所有患者正接受隔離治療，無死亡病例。此外已追蹤到163名密切接觸者並行醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。

李剛說，目前尚未發現明確的人傳人證據。患者臨床表現為病毒性肺炎，有重症病例，病因尚不明確，病原鑒定、病因溯源和相關流行病學調查工作還在進一步開展中，目前採取較為嚴格的患者隔離治療、密切接觸者追蹤和醫學觀察等預防性公共衛生措施十分必要。

(中時電子報)