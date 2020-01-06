南投縣2020年第1次縣務會議6日登場，縣長林明溱宣示要再提升效率，並強調他的任期只剩3年，很多工作不能再拖，一定要從新年度積極提升執行效率，讓縣民期待的建設早日實現，並且實質受惠、有感。

林明溱在縣政會議中向局處長表示，春節將屆，像鹿谷鄉觀光路線及投89線力行產業道路等，遊客、民眾出入頻繁的重要道路，路邊雜草就應在春節前盡速清除，讓民眾耳目一新。

林明溱指出，瑞龍瀑布半年前就完成步道改善設計，如果當時順利發包，如今都已經完工，結果一再流標，執行單位就應該檢討原因，是否有工程單價偏低等，影響廠商投標意願的問題，積極因應尋求突破，才不會因為工程招標不順利就毫無進度。

九九峰開發案BOT案招標未能標出，縣府組專案小組朝自辦開發再OT委外經營的模式推動，縣府堅持低密度開發盡力不破壞森林生態原貌，至於開發內容責由副縣長陳正昇負責的專案小組統籌。

林明溱說，名間鄉「日月或星月明珠」新景點開發案，正式名稱未定，可以集思廣益；目前都市計畫變更已通過中央審議，只要與地主協調完成回饋細節，確定協議內容就可發布實施，但這項觀光大建設的經費已經框列2年多，今年將由祕書長洪瑞智督導，加速推動。

林明溱強調，施政要讓民眾有感，政策政見一定要落實兌現，像福興溫泉區開發4月可以完工、青年住宅及旺來園區都將成型、草屯手工藝智慧園區案在都計變更通過後，即可著手推動，這些都希望能在他的任內完成。另外，各局處業務都與民眾息息相關，也希望各局處監控執行效率，讓縣政火車頭動起來！

(中時 )