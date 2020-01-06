有關媒體報導「藍爆『國家恐怖機器真正存在』要蔡英文說清楚」，國安局表示，假訊息」、「爭議訊息」全球肆虐，近期中共及境外敵對勢力對我釋放爭議訊息，已影響我國家安全與社會安定，本局基於職掌，對於有違社會動盪、造成民心不安之訊息均廣泛蒐集。

國安局說，為國家安全情報主管機關，為即時掌握各類爭訊散布情形，爰研建「爭議訊息通報平臺」。此為情資彙整而非監控平臺，無法侵入任一社群網路，主為提供國安團隊運用，俾利爭訊快速掌握，適時通報政府權責機關應處。

國安局說，局所掌握爭訊來源，均係由公開社群平臺、媒體獲得，我國是民主國家，向來捍衛言論自由，絕無建制進入私人群組的系統，更不會監控臉書、推特、LINE等社群媒體，如：LINE公司於1月2日表示「沒有任何人可以監控，也不可行」，印證媒體相關報導為不實及詆毀之言論。

國安局再次重申秉持「行政中立」、「情報無顏色」原則執行各項任務，籲請國人支持本局維護國家安全、社會安定之相關作為。

(中時 )