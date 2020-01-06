台中市向上路5段5日晚又傳出下山車輛失控，廖男自撞波及鄰車，被波及的顏女轎車轉了個180度卡在快慢車道分隔島上。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市向上路5段5日晚又傳出下山車輛失控，廖男自撞波及鄰車，被波及的顏女轎車轉了個180度卡在快慢車道分隔島上，車身受損嚴重。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市向上路5段5日晚又傳出下山車輛失控，廖男自撞波及鄰車，也撞斷中央分隔島路燈，掉落對象車道，造成雙向大塞車。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

上星期五中市南屯區向上路5段精科路口，才發生拖板車煞車失靈，造成2死1傷車禍，5日晚10時同路段又發生廖姓男子駕車失控擦撞二側分隔島、顏姓女子轎車，造成路燈、路樹被撞倒，廖男的福特Focus掀背車最後還失控翻車在快車道上，現場零件碎片散落一地，幸好二人僅受輕傷，警方初步調查，二人均無酒精反應，詳細情況還須釐清。

台中市警局第四分局交通分隊初步調查，5日晚10時許，33歲廖男駕駛福特Focus掀背車，在向上路5段，往精科五路方向前進，不明原因，突然擦撞右側快慢車道分隔島後車輛失控，往左側滑移，擦撞中央分隔島，撞斷一根路燈，過程中還擦撞前方，由20歲顏女駕駛的TOYOTA轎車車尾。

高速下，廖男擦撞斷中央分隔島路後，還停不下來，滑向右側又再次撞向快慢車道分隔島，又再次回彈翻覆在快車道上，過程中竟還又撞到顏女的車頭，造成顏女車輛180度騎上快慢車輛分隔島，撞到路樹，車輛前後左右都受損。

幸警消到場後，廖男無明顯外傷，行走無礙，有頭暈現象，指稱壓到橋接縫才失控，顏女則頭部受創，二人送醫後均無大礙，警方對雙方酒測後都無酒精反應，詳細原因還須調查釐清。

(中時 )