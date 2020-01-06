2020年開市第一周，美股受到美伊緊張局勢干擾出現下挫，連帶拖累台股6日表現，收盤失守12,000點關卡。根據彭博統計外資資金流向，上周僅印尼獲得小幅流入，上周淨流入0.7億美元，連續五周吸金。台股、南韓與印度均由流入轉為流出，上周分別遭外資賣超5.2億美元、2億美元與0.3億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台灣經濟2019年表現較預期優異，其中關鍵在於投資增加。在中美貿易戰開打後，台商為分散風險，持續進行產業轉移及回台投資，拉抬台灣資本支出成長，明顯帶動經濟上行。展望今年，根據主計處等機構預估，經濟成長率可望優於去年，並可能在上半年達到相對高峰，此外，近期還有總統大選與農曆年紅包行情等題材加持，多頭格局有望維持。

周俊宏進一步指出，短線中東地緣政治風險提升，難免對全球股市造成影響。在中美貿易部份，儘管第一階段貿易協定簽訂在即，市場樂觀看待，然後續談判仍有變數。只是，美國今年也有大選，為避免選戰失利，美國應不會採強硬態度來影響經濟。就此來看，若美國下半年重返復甦，可望推升台灣經濟成長率，指數有機會再走揚。

在近期消息面上，周俊宏表示，進入12月營收公布以及財報季，可關注擁有轉機題材或高殖利率的個股。趨勢上，鎖定5G、記憶體、iPhone等議題，同時看好汽車零組件與設備相關。此外，隨著iPhone將推出平價版手機，買氣與訂單數量有望獲得推升，預期第一季淡季不淡，業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流。

(工商 )