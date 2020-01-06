投資特別股最主要的收益來源就是配息，因此特別股的股價與基準利率息息相關，投資美國特別股，要參考的就是美國聯邦基準利率。富邦美國特別股ETF（股票代號：00717）經理人簡伯容表示，從2019年12月FED的聲明中顯示，2020年升息的機率應該不高，因此特別股的利率風險將不會太大，而未來3年美國的經濟成長仍屬穩健，公司信用風險應該不至於快速升高，因此目前特別股仍然是長期投資的穩健選擇。

由於美國基本面仍有支撐，且FED 12月會議暗示2020年不會升息，歐日央行也維持寬鬆態度，在低利率時代下，預期債券殖利率將不易顯著走升，加上國際政經風險猶存，顯示利率風險相對有限。簡伯容指出，在此環境下，具有股債雙重特質的美國特別股受到市場青睞，據晨星統計，美國特別股（共同基金）2019年11月淨流入約6.5億美元，已連續11個月呈現淨流入。由於特別股既是股票，享有股價上漲的波動性，也因有配息可能，所以具備部分債券特質，因此，在股市多頭時有機會帶來資本利得，股市震盪時，股息收益也提供部分下檔保護，突顯出特別股波動較低的優點。

其次，美國特別股股息率優於歐美亞等主要股市，且成分股發行人信評8成以上為投資等級，信用風險有限，因此在低利率、基本面穩健等環境條件，恰好是美國特別股發展溫床，故成為近期市場追捧的重點之一，也是適合投資人長抱的配置選項。觀察過去10年，金融市場歷經2008年次貸風暴的洗禮，走出谷底後，各類商品報酬表現不一，其中值得注意的是，2010年至今，美國特別股交出一張漂亮的成績單，從年化報酬率來看，美國特別股的報酬率接近高收益債券，且10年來有7年之含息總報酬率為正報酬，最高時有超過18％的表現。

簡伯容認為，在市場對於高息、穩健產品具配置需求下，特別股可望持續獲市場關注，建議投資人不妨適度配置特別股相關基金，以美國特別股來說，波動相對穩定，且以被動式管理的ETF參與特別股投資，總費用率遠低於主動型基金，皆有利於長期投資；而特別股ETF可在次級市場買賣，流動性較主動型基金佳，更為一大優勢。

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