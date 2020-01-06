金鼠來報到，中央銀行宣布新鈔兌換事宜，預計1月16日至1月22日的農曆除夕前五個營業日辦理，包括台銀在內的8家金融機構、454個據點將可換新鈔，除連結Google地圖，再新增QR Code，大幅提升確定換鈔分行位置的便利。

央行發行局局長施遵驊表示，為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、台企行及郵局等8家金融機構，選定454家分行（郵局）為指定兌鈔地點。

施遵驊指出，新鈔兌換日程訂為1月16日至22日連續五個營業日，期間7家銀行的371家指定兌鈔分行，及郵局位於都會區25家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾。另58家偏遠地區郵局，於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

為加強服務民眾，施遵驊說明，央行於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。同時於1月15日至21日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行（郵局）名單。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔，100券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。施遵驊補充說，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。

(工商 )