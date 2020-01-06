總經費41億元的桃園會展中心統包工程，得標廠商根基營造與經濟部、桃園市政府6日簽約，將以陶淵明「桃花源記」為設計概念，預計2023年完工，將是桃園首座國際級會展中心，預計會帶動周邊觀光、交通、服務業發展及有利桃園爭取國際活動。

桃園會展中心位於青埔機捷A19站旁，基地面積2.87公頃，將興建地上4層、地下2層的建物，總樓地板面積2.3萬坪，由經濟部及桃園市政府合作開發，經濟部出資，桃園市政府興建，定位以會議為主、展覽為輔。

會展中心全區包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，可提供600個展覽席次、以及容納約2,000人的國際會議廳。並可聯結機捷A19站周邊桃園國際棒球場、招商中的觀光旅館、亞矽創新研發中心等設施及重大建設，形成桃園未來的商務經貿中心，預計2022年10月完成展覽館棟、2023年全案完工。

該案統包工程日前招標共有二家營造廠團隊投標，根基營造團隊以約37億元取得該案統包工程承攬，攜手潘冀聯合建築師事務所，外觀設計上以陶淵明「桃花源記」為設計構思緣起，並以桃花及日光的交互作用，創造融入落英繽紛的意境，打造融合現代與傳統文化的指標性建築。

桃園市長鄭文燦表示，去年經濟部投資台灣3大方案合計審核通過8,300億，桃園就有超過2,000億，顯示桃園企業發展能量，未來桃園會展中心建設完成後，也將結合周圍產業帶動企業發展，持續提升經濟效益。

(工商 )