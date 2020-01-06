投131線埔里往魚池牛洞路段施設的雙層落石攔截網，榮獲今年行政院公共工程金質獎，也成為他縣市紛來觀摩焦點。（楊樹煌攝）

南投縣埔里鎮投131線埔里往魚池牛洞路段施設的雙層落石攔截網，不但成為縣內首設的落石防護網的縣道，由於該邊坡防護工程有效減災，且施工兼顧交通及生態，榮獲今年行政院公共工程金質獎，最近他縣市更是紛來觀摩，也成為另類的南投之光。

投131線埔里往魚池牛洞路段，前年因落石砸車，造成1人死亡，縣府為顧及當地民眾和用路人安全，去年向中央爭取獲補助3500萬元進行邊坡防護工程，施作雙層落石攔截網，該邊坡防護工程獲得行政院金質獎肯定，也吸引苗栗等相關縣市鄉鎮前來觀摩焦點。

苗栗縣副縣長鄧桂菊在觀摩後指出，她們是懷著取經的心情來向南投縣府工務團隊學習，尤其是在經費很少、工程很短的前提下，能站在縣民安全及路行需求考量，做出這樣一件獲得行政院金質獎肯定工程，她和苗栗縣工程同仁都為南投縣府優質團隊創造的優質成果同感敬佩。

南投縣府祕書長洪瑞智也指出，苗栗和南投地形很相似，許多山區道路邊坡也常有落石問題，兩縣能彼此交流，相信對提升兩縣工程品質會有正面效益。

投131線4.6K邊坡防護工程，是採用被動式防護網，上層高度6公尺、長170公尺，下層高度3公尺、長50公尺，可承受200萬焦耳動能，另有一層主動式防護網，覆蓋總面積546平方公尺，嚴格來說共有3道防護，更重要的是通過國內首見的「原位落石攔截試驗」，模擬重量約1.1公噸石頭，從離地面30公尺的攔截網上方15公尺處落下，相當於1輛轎車從10層樓墜落，還能在5層樓處攔截，測試成功，殊為不易。

(中時 )