長期以來，日本電信市場都被NTT DOCOMO、KDDI（au）和軟體銀行（SoftBank）3大廠商獨佔，目前這樣的局面即將打破，以電子商務起家樂天（Rakuten）集團，將在4月起，提供行動電信服務。

樂天董事長三木谷浩史（Hiroshi Mikitani）已明確定出時程，他計劃從4月開始將樂天手機行動電信業務，全面上線。樂天去年10月以第四家運營商的身份進入手機業務，但由於基地台開發過程的延誤，只能為居住在東京23區和大阪市的約5,000人，提供實驗性的4G免費且吃到飽的服務。

去年10月，按原先計劃樂天進入電信市場的時程，曾經一度引發其它電信商之間的競爭，並且傳聞會有降費率的情況發生，但是由於樂天服務全面啟動的延遲，所以到目前為止，日本的電信費率並沒有下降。

但隨著樂天電信的全面上線，它即將開出的費率行情，會在市場上引起多大的波動，與其它三大電信公司的反應，都引起了人們的關注。

(中時電子報)