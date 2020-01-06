行政院長蘇貞昌今日出席台九線蘇花改工程通車典禮，預計未來台北至花蓮可減少1小時的車程。對於外界質疑蘇花改假日恐出現漏斗效應大塞車，蘇貞昌強調，今年春節的除夕前一天就開始彈性放假，可以讓民眾安排出遊或回家。

台九線蘇花改工程自2011年開工，工程超過3,200天，全線通車後，不僅車程減少1小時，也將有國道客運營運北花線，為民眾來往花蓮提供新選擇。

但外界質疑，國道五號雪山隧道每到假日必塞車，而蘇花改許多路段只有單線道，未來國道五號的車流進入蘇花改後，會出現漏斗效應，引起嚴重塞車。

蘇貞昌強調，去年就已經宣布，今年在除夕前一天就開始彈性放假，希望新的做法可以讓民眾早一點安排時間出遊、回家。

他表示，新的路網完成，難免一開始有些不適應，所以我有拜託交通部林佳龍部長以及內政部徐國勇部長，警察方面先做規劃、安排及宣傳，讓國人知道使用新的路，尤其像蘇花改通車，一定給花蓮、台東鄉親更安全、更方便回家的路，希望大家好好使用。但是一開始，尤其年節期間，難免還是會有比較高使用率，還是請大家務必遵守相關的使用規則，一定要安全最重要。

蘇貞昌也指出，蘇花改的里程碑完成後，未來就是要推動「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安），他已在去年12月20日核定蘇花安計畫可行性研究，持續推動「東澳－南澳段」、「和平－崇德段」等尚未完成的路段，並將展開環評與綜合規劃。

(工商 )