華山基金會於6日上午在碇內關懷據點邀請獨居長輩準備14道創意佳餚加上包含麻荖、紅棗、麵線及圍巾等年節禮品替長輩過個溫暖的早年，並邀請市議員林的旻勳、區長蔡春堂及碇內社區關懷據點理事長夫人邱玫萍與在地老幼同樂。（吳康瑋攝）

華山基金會於6日上午在碇內關懷據點邀請獨居長輩準備14道創意佳餚加上包含麻荖、紅棗、麵線及圍巾等年節禮品替長輩過個溫暖的早年，並邀請市議員林的旻勳、區長蔡春堂及碇內社區關懷據點理事長夫人邱玫萍與在地老幼同樂。（吳康瑋攝）

華山基金會於6日上午在碇內關懷據點邀請獨居長輩準備14道創意佳餚加上包含麻荖、紅棗、麵線及圍巾等年節禮品替長輩過個溫暖的早年，並邀請市議員林的旻勳、區長蔡春堂及碇內社區關懷據點理事長夫人邱玫萍與在地老幼同樂。（吳康瑋攝）

華山基金會於6日上午在碇內關懷據點邀請獨居長輩準備14道創意佳餚加上包含麻荖、紅棗、麵線及圍巾等年節禮品替長輩過個溫暖的早年，並邀請市議員林的旻勳、區長蔡春堂及碇內社區關懷據點理事長夫人邱玫萍與在地老幼同樂。（吳康瑋攝）

華山基金會於6日上午在碇內關懷據點邀請獨居長輩準備14道創意佳餚加上包含麻荖、紅棗、麵線及圍巾等年節禮品替長輩過個溫暖的早年，並邀請市議員林的旻勳、區長蔡春堂及碇內社區關懷據點理事長夫人邱玫萍與在地老幼同樂。（吳康瑋攝）

華山基金會於6日上午在碇內關懷據點邀請獨居長輩準備14道創意佳餚加上包含麻荖、紅棗、麵線及圍巾等年節禮品替長輩過個溫暖的早年，並邀請市議員林的旻勳、區長蔡春堂及碇內社區關懷據點理事長夫人邱玫萍與在地老幼同樂。（吳康瑋攝）

華山基金會於6日上午在碇內關懷據點邀請獨居長輩準備14道創意佳餚加上包含麻荖、紅棗、麵線及圍巾等年節禮品替長輩過個溫暖的早年，並邀請市議員林的旻勳、區長蔡春堂及碇內社區關懷據點理事長夫人邱玫萍與在地老幼同樂。華山基金會基隆新北區市站長陳靜怡指出，今年特別準備素食年菜給長輩，是由於素食年菜其本身較為健康，並且有些老人家年紀大了葷食比較不好消化，因此全面募集以豐富的素食年菜來給老人家享用。

華山基金會指出，「愛老人、愛團圓」活動至今已持續辦理17年，每年都會募集提供年菜給予弱勢長輩們年節關懷，而今年春節年菜共有10樣，由理事長夫人邱玫萍將年菜設計入菜，做出創意料理，今天現場更募集愛心年菜50份，一同送愛給華山服務的長輩，更特別安排烏克麗麗及薩克斯風音樂演出，讓長輩的身心靈都獲得最棒的饗宴。

碇內社區關懷據點理事長夫人邱玫萍一站上台眼淚便止不住地滑落，她哽咽地指出，自己是一點一滴的募集及準備長輩們每一年要享用的年菜，自己每一個大大小小的環節都最努力去準備，而這次至今募集125份的年菜，雖然還有七成還未募集到，但這已經是很多的愛心聚集了，讓她真的太感動，她講到一半便哽咽的再也說不下去。區長蔡春堂也上台為華山基金會的努力至上最誠摯的肯定，他指出，在地這些志工的成員，都秉持著「愛心」、「耐心」跟「恆心」，且不求回報，真的非常不容易，也令人動容

(中時 )