桃園市議會國民黨團6日痛斥桃園警方淪為政府打手，高喊「拒絕綠色恐怖 還我言論自由」，要求桃園警方對「查水表」事件說清楚講明白，不要「助紂為虐」。（蔡依珍攝）

桃園市議會國民黨團6日痛斥桃園警方淪為政府打手，高喊「拒絕綠色恐怖 還我言論自由」，要求桃園警方對「查水表」事件說清楚講明白，不要「助紂為虐」。（蔡依珍攝）

桃園市議會國民黨團6日痛斥警方淪為政府打手，八德警到中壢查老奶奶、龜山警通知台南人到案說明，要求桃園警方對「查水表」事件說清楚講明白，不要「助紂為虐」。刑大大隊長邱紹洲澄清絕無選擇性辦案，強調查處假訊息分三類，都執法有據。

桃園市議會國民黨團6日召開「拒絕綠色恐怖、還我言論自由、警方踹共記者會」，並當場提出明顯違反社維法的影片及臉書公然造謠內容，要求出席記者會警方處理。藍營議員砲火全開，黨團書記長梁為超指出，民進黨不斷違背過去所強調的民主精神及言論自由，民眾只是轉貼一則新聞，警方就上門關心，而且只辦藍不辦綠，他質疑警方已經變成政黨打手，這種選擇性辦案黨團及所有民眾無法接受。

「村長」市議員詹江村直言，他跟韓多次在在網路上被嗆槍殺，提告後檢警都以臉書是境外公司難以查辦，孰料碩士生竄改維基百科3天就遭搜索，痛斥同為境外公司卻兩套標準，只辦藍不辦綠，警方已成政黨打手。

議員黃敬平也當場向警方檢舉，直指民進黨立委候選人蔣絜安的造勢晚會，助講人竟公開恫嚇，韓國瑜當選，人民解放軍就會在各鄉鎮進駐10萬人，謠言造成地方鄉親恐慌，警方卻視而不見，難道沒有違反社維法嗎？

市警局刑大大隊長邱紹洲回應，打假訊息需要有人提告或由行政機關交查，卻遭藍營議員群起回嗆打臉，邱才坦言散播不實訊息「應該」已違反社維法，會搜集證據報請檢察官調查。黨團呼籲警方能夠秉持專業，不要配合上級去查人水表，大肆約談平民百姓、全面跨區辦案，造成人民恐懼及寒蟬效應。

警方澄清，查處假訊息分三類，凡是在網路散布涉及恐嚇、暴力有立即危害性的訊息，會由警方主動報請地檢署指揮偵辦；若涉及政府部門、行政機關或政策，由該管機關澄清函文提告或機關代表提出告訴、告發，警方再通知相關人到案說明，並依規定移送偵辦；若涉及候選人或民眾，同樣由由當事人提出告訴，再依規定通知到案說明，並依相關規定移送偵辦，強調執法有據。

(中時 )