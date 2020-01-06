年約40歲的王姓駕駛上午駕車沿台62線萬瑞快速道路往瑞芳方向行駛，疑似因機械故障，造成方向盤不聽使喚，並往左偏離車道，撞斷隧道內的逃生標示。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

台62線再傳貨櫃運輸車車禍，基隆市警方於6日上午八點半左右，接獲民眾報案指出，在台62線萬瑞快速道路東向往瑞芳方向行駛，經目擊一台車身亮黃色的大型貨櫃運輸車在行經指標6.5公里隧道時，車頭才剛進入隧道方向盤就不聽使喚，後續更造成車身不斷左偏，不僅撞斷隧道逃生標示看板，更險些撞向水泥牆。基隆市警局獲報後迅速派員至現場處理，並協調拖吊車出動排除事故運輸車，恢復雙向交通。

現場警方指出，年約40歲的王姓駕駛上午駕車沿台62線萬瑞快速道路往瑞芳方向行駛，疑似因機械故障，造成方向盤不聽使喚，並往左偏離車道，撞斷隧道內的逃生標示，但幸好是往左擦撞隧道石壁，車體才因擦撞漸漸停下，且未波及其他車輛，警方事後檢測表示，王姓駕駛非酒後駕車，僅受擦傷，幸好沒有大礙。

王姓駕駛向趕來員警表示，自己在開車的途中，方向盤突然不聽使喚，才會發生車禍，基隆市警方也呼籲駕駛人，平時車輛應要仔細保養，並在上路前重複檢查車況，並且若在行駛途中有發生故障等情況，應該立即減速靠邊停車，現場須開啟警示燈、擺放車輛故障警示標誌，以此來維護自身及其他用路人的安全。

(中時 )