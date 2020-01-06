2019年馬來西亞大師賽男單4戰精彩好球。(嵌入自BWF官方臉書粉專)

世界羽聯BWF 2020年賽季第一站超級500系列馬來西亞大師賽明天點燃戰火，去年在年終總決賽女單冠軍賽落敗、因此讓出世界球后的寶島一姐戴資穎，目前僅落後新科世界第1、中國大陸陳雨菲1090分，小戴這一站必須拿下冠軍，讓世界排名積分增加1500分，才有望重返世界球后寶座。

現居世界第2的戴資穎目前積分9萬5675分，現任球后陳雨菲則是9萬6765分，而羽球世界排名積分採取是選手過去52周分數最高的10場比賽列入計算，小戴目前單站最低分數是7700分，而大馬大師賽亞軍可獲7800分、冠軍9200分，小戴如果想在積分有進帳，至少要打進決賽。

不過打進決賽戴資穎世界排名積分只會增加100分，除非拿到冠軍的9200分，並扣掉一場最低的7700分，才會提升1500分、一舉超越陳雨菲而重返世界第1。

戴資穎曾在2018年馬來西亞大師賽獲得亞軍，去年止步8強，這兩次最後都是輸給泰國天敵伊瑟儂，今年小戴高居大會頭號種子，第一輪對手是世界第29名香港張雁宜，兩人過去交手9次小戴還沒輸過，若小戴順利晉級，問鼎冠軍的路上可能還會遭遇印度辛度、日本奧原希望等勁敵。

已經確定獲得大馬大師賽會內賽資格的台灣好手，男單有周天成、王子維，男雙則多達4組，分別是李洋/王齊麟、廖敏竣/蘇敬恒、盧敬堯/楊博涵及李哲輝/楊博軒；女雙有許雅晴/胡綾芳、張淨惠/楊景惇，混雙則是王齊麟/程琪雅跟李哲輝/許雅晴，李哲輝和許雅晴才在今年度第一次全國排名賽攜手奪下混雙銅牌，也各自在男雙、女雙勇奪金牌。

大會明天第一天賽程主要是會外賽及雙打會內賽，想看戴資穎、周天成大顯身手得等到周三，男單世界第2的周天成是大會第2種子，首輪迎戰世界第12名的印度選手斯里坎特(Kidambi Srikanth)，雙方之前對壘過5次，天哥目前處於對戰4連勝氣勢，「羽球王子」王子維第一輪就要面對中國大陸籍大會第7種子石宇奇，王子維目前處於對戰4連敗中，希望這次能突破。

(中時 )