國民黨台南市立委候選人洪秀柱上周末在歸仁運動公園與總統候選人韓國瑜、前新北市長朱立倫合體大造勢成功後，讓她對選情充滿信心。未來幾天除繼續走訪市場、夜市及路口拜票外，也準備另名立委候選人蔡淑惠舉辦聯合造勢活動，以及車隊大掃街，力拚翻轉台南。

洪秀柱上周末在歸仁主場舉辦「衝破南關、柱守台灣」聯合造勢活動，現場人山人海、萬頭鑽動，不僅韓國瑜、朱立倫等大咖助陣，資深藝人楊燕、葉青也特地南下獻藝，支持群眾將周遭擠得水洩不通，現場氣氛更是熱烈，成功拉抬台南藍營的士氣。

選前最後5天，洪秀柱除將持續在東區及仁德、歸仁、關廟、龍崎等區，密集拜會社區、社團、傳統市場、夜市及路口催票外，也將親自打電話拜票，「不放過任何一分一秒，只要是可以握到的手、可以看到的人、可以講到的話都會去。」

意志力堅強的洪秀柱，7日上午9點預定走訪崇德市場；下午4點到崇義黃昏市場拉票；下午5點10分在東區崇明路、中華東路三段路口拜票；晚上7點參加仁德和愛社區發展協會歲末春節聯歡餐會；晚上8點前往大東夜市爭取支持，一整天行程滿檔。

此外，9日她還將合體蔡淑惠，在東區大東夜市舉辦聯合造勢活動，力拚「東區2席全上，服務不打折」；選前最後一天，更將展開車隊大遊行，從上午8點開始在選區內進行掃街拜票，爭取支持。

(中時 )