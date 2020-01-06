選戰倒數計時，台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒透過網路分身「顏阿寬」，推出「四年總複習」影片，內容細數蔡英文總統任內施政，包括一例一休、網軍及慶富案等，以詼諧、諷刺手法呼籲選民要用選票做出最好的選擇。

長達1分45秒的影片取名為「2020選前衝刺班總複習」，強調若選民記性不好，顏阿寬的複習讓金魚頭腦也都能記住蔡政府「功績」，接著細數日本核災食品想輸台、美豬美牛叩關想進口時，綠營都在耍廢、裝啞巴；並舉一例一休與去年公投結果來說，批政府不理民意。

利用整理蔡政府過去3年多來的「豐功偉業」達到反諷效果，讓看完影片的「本尊」顏寬恒忍不住拍手叫好，他說，蔡英文過去3年利用民進黨在國會多數的優勢，通過許多背離民意的法案，根本罄竹難書，呼籲選民下架民進黨。

影片內容還提及前瞻預算8800億債留子孫、政府外交屢屢受挫及網軍帶風向等，顏寬恒指出，這支影片利用短短1分多鐘時間，讓選民想起蔡政府過去3年多的「錯」施，與他日前推出的競選影片「思考篇」精神相符，呼籲選民投票前要仔細想想。

(中時 )