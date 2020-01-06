一名51歲的蔡姓工人，今(6)下午4時許在林口區文化三路一處工地作業時，因不明原因，突然從地下3樓摔至地下4樓，因落差約有3至4米的高度，墜地力道強大，當場失去生命跡象，警消獲報到場後，立即將他送醫搶救，詳細事故原因，仍待進一步釐清。

蔡姓工人自地下3樓摔至地下4樓。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

事發地點位於林口文化三路某工地。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

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