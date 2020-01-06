林口發生工人墜樓意外 命危搶救中 18:322020/01/06 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消獲報到場後，立即將蔡姓工人送醫搶救。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名51歲的蔡姓工人，今(6)下午4時許在林口區文化三路一處工地作業時，因不明原因，突然從地下3樓摔至地下4樓，因落差約有3至4米的高度，墜地力道強大，當場失去生命跡象，警消獲報到場後，立即將他送醫搶救，詳細事故原因，仍待進一步釐清。 蔡姓工人自地下3樓摔至地下4樓。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 事發地點位於林口文化三路某工地。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) (中時 ) #新北 #文化三路 #工人 #墜樓 #急救 #林口 #命危 #突然 也許您會感興趣 推薦閱讀 元旦升旗 侯提三軸心翻轉新北 04:102020/01/02 地方新聞 黑鷹失事／新北消防局烏來集結 桶後林道出發 11:122020/01/02 政治 搶救迫降黑鷹 新北特搜隊特勤隊分頭搜索 11:402020/01/02 社會 黑鷹失事／候赴指揮所 新北搜救員徒步入山 11:502020/01/02 社會 黑鷹迫降 新北消防改口：失聯人數由國防部說明 13:142020/01/02 社會 仿聯絡簿、念媽媽經 新北立委選舉公報創意多 15:102020/01/02 政治 新北企業托育最高補助300萬 即日起至2月29日開放申請 17:142020/01/02 生活 勞動事件法上路 新北地院舉辦授證典禮圓滿落成 19:172020/01/02 社會 特色公園冠新北 林口獲「台灣健康城市獎」 21:582020/01/02 生活 力挺新北子弟韓國瑜 朱立倫：板橋要贏、新北要贏！ 15:212020/01/05 政治 社會熱門新聞 牙醫界有多淫亂？女牙醫自曝驚人真相 - 社會 狂男那話兒塗麻藥有凍頭？ 女友忘情吞吐鬧人命 - 萬象 2007年起 蔡英文補寫論文300頁 - 社會新聞 - 中國時報 台東「家扶‧愛市集」 物資不足! - 社會 H奶女醫鎖不住的車頭燈 網暴動：光看了就療癒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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