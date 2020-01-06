櫃買中心今（6）日表示，去（108）年舉辦新台幣利率交換（IRS）交易系統競賽獎勵活動，在各IRS交易商積極參與下，全年度IRS交易系統成交金額達3,712億元，成交日均值為15.21億元。

櫃買中心指出，透過電子平台完成衍生性金融商品交易是目前國際之趨勢。為配合國際發展現況及鼓勵交易商參與，櫃買中心於去年舉辦IRS交易系統競賽獎勵活動，並依交易商之成交金額，擇優選出交易商予以獎勵。其中團體獎部分，依櫃買中心統計，108年度IRS交易系統成交金額前三名依次為永豐商業銀行、台新國際商銀以及台北富邦銀行。

櫃買中心表示，除感謝去年度各交易商的積極參與外，為持續鼓勵交易商使用IRS交易系統，櫃買中心已於去年12月17日公告今（109）年度新台幣IRS交易系統競賽獎勵措施辦法，歡迎各交易商一同共襄盛舉。有關IRS交易系統相關訊息，請參考櫃買中心網站（首頁 > 衍生商品 > 衍生性金融商品交易系統專區）。

(工商 )