受惠精密化學品出貨旺季支撐，三福化（4755）自結108年12月營收3.05億元，月增4.47％；因精密化學品毛利率較優，有助單季營運穩健走堅。2020年客戶仍有建廠需求，顯影劑回收（TMAHR）設備工程將比2019年顯著增加，並帶動未來月處理量從500噸增加至600噸。

此外，三福化越南材料新廠預計下半年完工投產、年產3,200噸；氣體廠11月完工投產，年產69,310噸，有利營運蓄勢推進。

三福化基礎化學品營收占比約7％、精密化學品約55％、新興化學品（TMAHR）占比18％。2019年因TMAH回收業務成長，回收業務年增9％，工程業務成長900％，成為營運推進主力，2020年有望同步放大推進。

分析師認為，三福化近年積極新興化學品（TMAHR），營收占比從去年8～11％提高至今年18％，強化多元結構。2020年除工程款項持續增加，有助TMAHR處理量月增20％，新興化學品營收也約有二位數增長力道。

三福化指出，越南海防新廠包括材料及氣體兩廠，材料廠主客戶為太陽能電池廠商；以設計產能粗估，年營收貢獻約6億元。目前河靜、海防廠集中於北越，未來也規劃前進南越設廠，擴大耕耘。

(工商 )