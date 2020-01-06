由貿協及上聯國際展覽公司聯合辦理的「2020世貿年貨大展暨禮品贈品展」6日閉幕，展期4天期間，熱賣商品有海鮮年菜組合、買一送一的蘿蔔糕、特價優惠的健康堅果商品、年節必備的肉乾零食、現炒肉鬆和有特色夠特別的烏魚子鳳梨酥等，廠商瘋狂補貨上貨，也為迎來鼠年開出好采頭！

今年共有350家廠商，使用達650個攤位。其中28家青農、小農、神農在朝天宮年貨展攤位前組成的「台灣優質好農專區」，週末期間更吸引民眾參觀，拉近在地好農與消費者的距離，讓精選農產品直送到顧客的手中，許多民眾都在朝天宮攤位參拜後，駐足了解台灣農產品的最新發展和特色。

6日上午由百年傳承的知名北管樂團淡水南北軒於媽祖座前獻藝，藉由年貨展平台，持續性的推廣民俗戲曲的傳承，也為年貨展帶來更原汁原味的傳統廟會氛圍。下午5時，由貿協秘書長葉明水及北港朝天宮常務董事吳炳俊，恭請駐駕世貿一館的朝天宮媽祖起駕回鑾，民眾及商家們紛紛齊聚雙手合十，感謝媽祖庇佑，祈求來年的平安順遂，為年貨展畫下完美的句點。

(工商 )