勞動局今日獲悉遠東航空發表內部公告「…原訂今日發放12月之之薪資，故不得已須延後給薪…」，為保障遠航全體員工之勞動權益，勞動局即刻派員前往遠航實施勞動檢查，確認該公司積欠勞工薪資之情形。

勞動局表示去年12月12日遠航突然驚傳停止一切飛航營運並無預警暫停售票，該公司張董事長卻於次日出面表示公司沒有停業，但已遭民航局勒令停飛。勞動局依大量解僱勞工保護法第11條第1項第3款規定，因其有「全部或主要營業部分停工」之情況，將該公司列為預警查訪對象，持續監督遠航薪資發放及勞健保費繳納之情形。

勞動局今下午前往遠航公司實施勞動檢查發現，該公司確實因財務問題無法按原定發薪日發薪，並且未能說明何時可將薪資順利發放，已涉違反勞動基準法本局將依法處理；至於後續是否有大量解僱勞工之可能，勞動局將繼續關注未來發展。

勞動局呼籲，有關公司營運之風險不應由員工負擔，遠航應盡速給付員工薪資，以免損及勞工權益；遠航勞工如有任何勞動權益受損或是終止契約之爭議，建議可儘速向勞動局申請勞資爭議調解，以維護自身權益。

(工商 )