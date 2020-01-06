刑事警察局中部打擊犯罪中心第一隊與嘉義市刑大合作破獲社群網站，在IG等網路上，假借應徵PartTime打字員，詐騙應徵者須先繳納工作保險金、押金及提供帳戶，不少年輕人及學生受騙，網紅Joeman也在去年拍影片，介紹該種詐騙方式，提醒網友小心，中打在台中、新北、台北等逮補林嫌等45人，查獲台幣現金852萬、人民幣、越南盾、存摺帳戶、報表等證物。

刑事警察局中部打擊犯罪中心第一隊與嘉義市刑大在去年3月間接獲情資指出，有犯罪集團在境外設立詐騙機房在IG、facebook、YouTube等社群軟體，刊登徵求打字員訊息，要受害人先匯款工作保險金及押金才能開始工作及成為VIP，詐騙金額約4千元等，再透過LINE或QQ等通訊軟體，吸收被害人提供私人帳戶，接收其他被害人匯款，再將此部分款項轉匯入集團犯罪帳戶，經人頭公司或臨櫃提款等洗錢方式及地下匯兌方式，將金錢流向詐騙集團金主。

詐騙集團在IG或Facebook上刊登徵才廣告，以工作保險金為由詐騙金錢。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

詐騙集團在IG或Facebook上刊登徵才廣告，以工作保險金為由詐騙金錢。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

警方指出目前掌握受害人有44個，有7成是學生，受害金額約17萬元，不少受害人因受騙金額不多而未報案，實際受害人士應更多，刑事局偵六大隊第一隊長潘智強指出，45歲林姓主嫌設立人頭公司，做為接收詐騙贓款、洗錢與地下匯兌之管道，專案小組蒐證後，於12月3日至20日執行4波搜索，於台北、新北市、台中市等處，陸續逮捕林姓主嫌等45人到案，查扣現金新台幣852萬、人民幣8萬、越南盾3727萬、存摺、提款卡、U盾、手機、點鈔機、月報表等證物。

網紅Joeman去年就曾拍片破解詐騙手法，他指出對方表示每打1000字即可獲得400元，但必須先繳交工作保險金，才能獲得工作等手法騙取金錢，但仍有不少學生受騙；警方偵訊後將林姓主嫌、詐騙車手與提供帳戶的民眾依銀行法、洗錢防制法與刑法詐欺罪移送法辦，並持續追查幕後首腦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心第一隊與嘉義市刑大合作破獲詐騙集團，查獲後背包內裝有大量現金。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

(中時 )