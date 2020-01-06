旅居印尼的華僑陳秀華、陳官南姊弟捐款新台幣10萬元，感謝校方對金僑子弟無微不至的照顧。（金大提供）

國立金門大學以邁向國際化，與世界接軌為目標，現有來自東南亞各地僑生40人。旅居印尼的華僑陳秀華、陳官南姊弟趁返鄉探親捐贈新台幣10萬元，感謝校方對金僑子弟無微不至的照顧。

陳秀華表示，他們的父親陳金榜出生於金門埔後，年輕時就到印尼勿里洞島打拚，他們姊弟也都生於勿里洞島，島上有很多金門鄉親，包含〈雅加達金門互助基金會〉的前後任總主席黃進益和王振坤也都是在勿里洞島出生。

目前在雅加達經營餐飲和雜貨小生意的陳秀華、陳官南，儘管是在印尼出生長大，但心繫金門故鄉，已經返鄉探親10幾次，對故鄉的風土人情始終眷戀難忘。

2016年，陳秀華曾隨團與已故的黃進益總主席參加金門大學20周年校慶，當時就對故鄉金門有1所國立大學感到驕傲，日前她再次來到金門大學，對學校各方面的發展非常關心，尤其感謝金門縣政府和金門大學很用心，讓旅居海外的金門籍僑胞子女可以免學雜費的就讀優質的國立大學，大家都能深刻感受故鄉的溫情。因此他們特別以陳秀華、陳官南、陳官城3姊弟的名義捐款金門大學，表達內心的感謝和支持。

校長陳建民表示，往年就讀金大的金僑子弟以來自〈馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館〉居多，今年則增加2名來自〈印尼雅加達金門互助基金會〉的子女，學校也為印尼的學生特別安排夜間華語課程，成效良好。日前王振坤總主席偕家人返鄉旅遊時，特別前來金大探望2人，對他們的學習情況非常滿意。

金大明年度的僑生招生，目前已確定有9位來自馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館、印尼泗水金門會館、麻里巴板金門同鄉會、廖省金門鄉親會的子女報考金大，校方期待未來有愈來愈多的金僑子女返鄉就讀。

陳建民表示，旅外僑胞對金門故鄉的教育出錢出力，是一項具有歷史的傳統，金大為華僑青年的教育盡一份心力，既是責任也是榮譽，希望新一代的金僑青年返回金大就讀，除接受良好的高等教育之外，更能深刻的認識故鄉，讓南洋金僑與金門之間源遠流長的聯繫，世世代代傳承下去。

(中時 )