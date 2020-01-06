5G頻譜競標競爭激烈，中華電信董事長謝繼茂今日表示，新的一年，要把5G與轉型視為營運主軸與目標，除了要跳脫舊框架、改變心態，發揮創新思維並落實於日常工作，也要群策群力。他強調，中華電信已經做好5G領先開台的準備，要讓中華電信繼續走在最前面，在5G浪潮中開創新局。

對於5G標金突破千億，謝繼茂說，目前沒看到收尾下來的跡象，主要是因有業者想「彎道超車」，所以不斷累積標金。至於多少錢的標金是可忍受範圍，謝繼茂沒正面回答，但面對競爭對手都是大財團，他意有所指地說：「我們比氣長」，暗示會陪對手耗下去。

中華電信總公司今日舉辦年終尾牙，席開120桌，共有近1200名公司同仁及各方貴賓參加，送出包括iPhone 11 Pro Max在內等超過600個獎項。謝繼茂率高階主管上台高唱「再出發」同時，也感謝全體同仁在2019年的激烈競爭中，仍獲得包括Frost ＆ Sullivan「亞太新興市場最佳電信業者獎」及遠見雜誌「五星服務獎」等國內外多項肯定，為即將展開的5G新局立下堅實基礎。

中華電信在2019年11月的董事會，即通過2020年員工加薪方案，平均調幅3％，是今年開春的最大賀禮。謝繼茂說，非常感謝全體主管與同仁在2019年的辛勞與付出。由於大家全力以赴，中華電信行動通訊品質持續獲得國內外各獎項肯定，300M以上寬頻客戶數年成長率達103％，9月推出MOD自由選套餐也深獲消費者喜愛，帶動ARPU成長，讓公司在各領域持續站穩業界領導地位。

中華電信電信指出，2019年開始的轉型工程，在2020年將持續推進，以加速企業體質調整，因應數位經濟帶來的世界新局。2019年，中華電信投資的「將來銀行」順利取得純網銀執照，成為公司創新佈局的一部份；「AIoT大平台」持續深耕物聯網應用；大數據、資安、人工智慧、SDN（軟體定義網路）與邊緣運算等技術亦不斷精進，引領數位創新與智慧服務發展。

(中時 )