王力宏跨年夜在江蘇衛視晚會一連獻唱〈改變自己〉等三首歌，他演出的該段節目獲江蘇衛視當天收視冠軍，而該台又是跨年夜所有衛視收視第一名，表現亮眼；其中，王力宏與譚維維合唱的〈緣分一道橋〉，視頻點閱量高達上千萬，衝爆網路流量。當天晚會結束後，王力宏偕同藝人好友潘瑋柏、信、安以軒及譚維維等人前往KTV同樂，洗去一年來工作上的疲勞、迎接嶄新的2020年，王力宏特別選唱潘瑋柏的〈不得不愛〉，氣氛熱絡。

王力宏跨年演出收視亮眼。（江蘇衛視提供）

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