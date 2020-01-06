王力宏跨年收視衝第一！好友潘瑋柏、信同樂迎新年 18:592020/01/06 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王力宏跨年夜在江蘇衛視晚會一連獻唱〈改變自己〉等三首歌，他演出的該段節目獲江蘇衛視當天收視冠軍，而該台又是跨年夜所有衛視收視第一名，表現亮眼；其中，王力宏與譚維維合唱的〈緣分一道橋〉，視頻點閱量高達上千萬，衝爆網路流量。當天晚會結束後，王力宏偕同藝人好友潘瑋柏、信、安以軒及譚維維等人前往KTV同樂，洗去一年來工作上的疲勞、迎接嶄新的2020年，王力宏特別選唱潘瑋柏的〈不得不愛〉，氣氛熱絡。 王力宏跨年演出收視亮眼。（江蘇衛視提供） (中時 ) #王力宏 #潘瑋柏 #衛視 #收視 #跨年夜 也許您會感興趣 推薦閱讀 行動網絡流量創新高 04:102020/01/02 財經要聞 王子跨年夜帶粉絲開房間 04:102020/01/02 娛樂新聞 雅加達跨年夜豪雨成災 21人喪命 13:562020/01/02 國際 男超商外偷窺女店員 結局逼哭萬人 17:452020/01/02 日常 蘇慧倫凍齡仙女回歸 全台跨年最吸睛 04:102020/01/03 娛樂新聞 蘇慧倫凍齡仙女回歸 全台跨年最吸睛 02:512020/01/03 娛樂 老蕭高雄跨年撩粉嗨唱40分 中視壓軸收視最高 16:042020/01/03 娛樂 巨峰葡萄跨年夜遭竊 果農損失逾20萬痛罵：太夭壽！ 15:332020/01/04 社會 原裝情侶跨年夜拆封 女大生被X暈男友急求救 23:242020/01/04 社會 吳是閎拍MV除舊迎新 04:102020/01/05 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 蔣友柏林姮怡17年童話婚變 命理師曝「他報復成功」 - 娛樂 年邁雙親為大兒子「做這讓步」 明道胞兄仍攜妻兒赴黃泉… - 娛樂 林志玲遇「小林志玲」 差9歲狀態完全不輸網看傻 - 娛樂 幼時被哥哥天天背著上學 明道大手筆回報洩兄弟情 - 娛樂 甩開孫安佐認戀才1個月 米砂宣告分手：男友承受不了… - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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