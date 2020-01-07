李佳芬（中）與支持者握手致意。（黃世麒攝）

李佳芬（中）赴新莊慈祐宮上香。（黃世麒攝）

李佳芬（前排中）、國民黨立委候選人陳明義（前排右二）與支持者一同合影。（黃世麒攝）

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日在黨籍立委候選人陳明義陪同下，連跑了新莊4座廟宇參拜，遇到熱情支持者加油打氣聲，李佳芬也開心地揮手回應。

(中時 )