李佳芬新莊拜廟 支持者熱情打氣 00:372020/01/07 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李佳芬（右二）向支持者揮手致意。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李佳芬（中）與支持者握手致意。（黃世麒攝） 李佳芬（中）赴新莊慈祐宮上香。（黃世麒攝） 李佳芬（前排中）、國民黨立委候選人陳明義（前排右二）與支持者一同合影。（黃世麒攝） 國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日在黨籍立委候選人陳明義陪同下，連跑了新莊4座廟宇參拜，遇到熱情支持者加油打氣聲，李佳芬也開心地揮手回應。 (中時 ) #佳芬 #候選人 #支持者 #新莊 #陳明義 也許您會感興趣 推薦閱讀 繼水上造勢 6日藍綠嘉義市大拚場 18:512020/01/04 政治 李佳芬獻聲 為殉職將領眷屬打氣 01:152020/01/05 政治要聞 韓國瑜全家合體！許淑華曝韓冰現身時間 10:262020/01/05 政治 現身南投輔選 李佳芬：我挺好的，沒事！ 12:122020/01/05 政治 馬英九四度輔選陳明義 新莊發春聯、車掃 18:472020/01/05 政治 李佳芬到草屯陪同馬文君掃街 為藍營選情「加分」 19:052020/01/05 政治 選舉只關心感情生活 李佳芬感嘆有病嗎？ 21:032020/01/05 政治 李佳芬南投輔選 人氣爆棚 04:102020/01/06 地方新聞 朱立倫 李佳芬輔選呂玉玲 客家鄉親力挺蔣絜安 04:102020/01/06 地方新聞 1月9日韓冰現身？李佳芬回應了 10:262020/01/06 政治 政治熱門新聞 蔡英文台南造勢成功？ 黃暐瀚驚訝了 - 政治 趙少康贈韓20字新口號？竟讓來賓滿堂喝采！ - 政治 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 蔡英文出席劉建國造勢會 演講五分鐘人潮開始退 - 政治 挺韓網紅高雄歷史哥：3因素決定大選結果 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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