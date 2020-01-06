蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為首都客車董事長李博文（左5）與統聯客運董事長呂奇峯（左6）等人出席通車典禮。(鄧博仁攝）

蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為下午4點國道客運「北花線」通車後往花蓮的旅客。(鄧博仁攝）

蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為服務人員示範使用客車內部USB設施情形。(鄧博仁攝）

蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為下午4點國道客運「北花線」駛離南港轉運站。(鄧博仁攝）

蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。

(中時 )