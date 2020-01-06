蘇花改將開通 李鴻源：政府做好準備了嗎？ 21:072020/01/06 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為統聯客運服務人員與客車外觀。(鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為首都客車董事長李博文（左5）與統聯客運董事長呂奇峯（左6）等人出席通車典禮。(鄧博仁攝） 蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為下午4點國道客運「北花線」通車後往花蓮的旅客。(鄧博仁攝） 蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為服務人員示範使用客車內部USB設施情形。(鄧博仁攝） 蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。圖為下午4點國道客運「北花線」駛離南港轉運站。(鄧博仁攝） 蘇花改6日下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。 (中時 ) #蘇花改 #開通 #李鴻源 #客運 #業者 #國道 #便利性 #國道客運 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇花改年前通車湧入車潮 估國5將塞更久 16:402020/01/02 生活 李鴻源譏 民進黨執政是「共慘」 17:482020/01/02 政治 命定和使命 李鴻源台大「治國解方」演講受矚目 17:202020/01/03 政治 郵局發行蘇花改全線通車郵票 誌慶1/6通車 21:192020/01/03 財經 蘇花改通了 春節恐大塞車 04:102020/01/04 地方新聞 和仁警消廳舍 先進設備報到 04:102020/01/04 地方新聞 蘇花改明通車 水泥廠大改造 拚循環經濟 04:092020/01/05 財經要聞 國產、台開、工信工程利多 蘇花改概念股 昂首闊步 04:092020/01/05 財經要聞 李鴻源：公務員有創新力 是很危險的事 12:052020/01/05 政治 最佳閣揆 粉絲盼更上一層樓 01:062020/01/06 政治要聞 生活熱門新聞 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 - 生活 去除毒素農藥 營養師：這3種菜要先汆燙 - 生活 吐司抹醬藏致癌物？這幾樣恐中鏢 - 生活 連續16天 麥當勞3人氣炸物買一送一 - 生活 好市多超豪邁試吃分店曝光！網驚：太誇張 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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