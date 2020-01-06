觸控面板廠GIS-KY業成（6456）公布2019年12月份自結合併營收為100.68億元，較前一月份減少12.03％，較去年同期減少42.92％。由於拉貨旺季已過，業成12月營收明顯降溫。

而且2019年iPhone新機拿掉了3D壓力感測功能，使得相關營收貢獻減少，也影響到第四季營收表現，累計2019年第四季合併營收為340.05億元，較前一季增加3.21％，較2018年同期減少34.20％。累計2019年全年合併營收為1,197.24億元，較去年同期減少6.79％。

(工商 )