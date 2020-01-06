GIS第四季營收年減逾3成 18:402020/01/06 工商 袁顥庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 觸控面板廠GIS-KY業成（6456）公布2019年12月份自結合併營收為100.68億元，較前一月份減少12.03％，較去年同期減少42.92％。由於拉貨旺季已過，業成12月營收明顯降溫。 而且2019年iPhone新機拿掉了3D壓力感測功能，使得相關營收貢獻減少，也影響到第四季營收表現，累計2019年第四季合併營收為340.05億元，較前一季增加3.21％，較2018年同期減少34.20％。累計2019年全年合併營收為1,197.24億元，較去年同期減少6.79％。 (工商 ) #合併營收 #12 #合併 #增加 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 和勤12月合併營收2.3億元、年增24.53％ 並創全年單月最高 16:332020/01/03 財經 南亞科2019年12月合併營收 月增1.6％達43.31億元 16:352020/01/03 財經 《半導體》宏捷科Q1業績估年增，辦現增擴產搶5G商機 17:222020/01/03 財經 友通2019年營收 70億元創新高 04:092020/01/04 證券．權證 《業績-光電》去年合併營收創高，大立光估1月拉貨動能續下滑 09:432020/01/05 財經 《業績-電腦設備》友通上季、去年營收齊攀峰，獲利同步看俏 11:422020/01/06 財經 全訊2019年營收達5.7億元 改寫歷史新高 12:172020/01/06 財經 葡萄王12月合併營收創歷史新高 16:402020/01/06 財經 創新高！鮮活2019年合併營收35.2億元 17:142020/01/06 財經 海悅進入收成期 同步創單季、合併營收歷史新高 17:172020/01/06 財經 財經熱門新聞 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 華為海思首批外銷晶片 陸晶圓大咖有望爽拿肥單 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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