彰化縣議員吳韋達（左二）是時力在彰化唯一一席縣議員，下午到員林市掃街拜票，他認為員林市市個年輕有活力的城市，跟時力這個政黨一樣，呼籲民眾多多支持，讓更多時力的候選人能進到國會為人民發聲、改變台灣。（謝瓊雲攝）

為搶攻政黨票，時代力量6日下午到員林市進行車隊掃街拜票，並在員林火車站前集合，出發前在站前廣場步道區向路過民眾拜票、爭取支持。（謝瓊雲攝）

選戰最後倒數5天！第三勢力、小黨鎖定重點票倉，全力搶攻政黨票。時代力量彰化縣議員吳韋達，6日下午與黨籍不分區立委候選人邱顯智現身員林火車站，並以車隊掃街方式向民眾拜票，盼拉抬時力在南彰選情，衝高政黨票。

彰化縣26鄉鎮市中，多數人口密集鄉鎮集中在北彰化，除了彰化市人口數逾23萬人，和美鎮人口突破9萬人位居全縣第3，花壇鄉和鹿港鎮近年人口也逐年成長；民眾黨、親民黨等未在彰化提名區域立委候選人的政黨都陸續到北彰化掃街拜票。

員林市12.5萬人口位居全縣第二，是南彰化人口最密集地區，且與臨近附鄉鎮形成生活圈，每到選舉也成為兵家必爭之地，這次就吸引藍綠之外，勞工黨、勞動黨、綠黨和安定力量聯盟等多達4個政黨在此選區推出區域立委候選人。

身為前主席的邱顯智表示，自己本業是律師，長期參與人權訴訟案，員林市是彰化地方法院、地檢署等司法機關所在地，因此經常來員林開庭；過去4年在許多弊案、重大意外事故，包括普悠瑪事故、南方澳斷橋時，時力總是適時站出來，站在最前面，希望民眾能繼續支持，讓時力繼續在國會代表真正基層人民的聲音，作一個強而有力、監督的力量。

身為時力在彰化唯一一席縣議員的吳韋達表示，選戰開打一來，一直持續在彰化市、花壇、鹿港和和美等地掃街拜票，這是第一次正式到員林市進行車隊掃街。2016年時代力量在彰化縣拿下4萬1762張政黨票，得票率6.33％，吳韋達說，希望在選前最後一波衝刺，這次政黨票能一舉衝高到10％。

(中時 )