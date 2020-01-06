韓國選秀節目《Produce 101》系列爆出造假風波，製作人安俊英與工作人員都以詐騙與收賄等罪名遭到拘留，連累第三季與第四季所產出的團體IZ*ONE與X1，今（6）日下午X1製作公司與11名成員的經紀公司開會，沒有達成共識，最終團體宣布解散。

X1受到節目製作單位造假連累，如今不少經紀公司不再願意讓藝人繼續在團體活動。（圖／翻攝自X1臉書）

X1僅出道5個月，成員包括韓勝宇、曹承衍、金宇碩、金曜漢、李翰潔、車俊昊、孫東杓、姜敏熙、李垠尚、宋亨俊、南道賢。在2019年8月27日，以首張迷你專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》主打曲《FLASH》出道。

今天下午韓媒《東亞體育》就獨家報導有3到4家經紀公司不願再讓藝人繼續在X1活動，而其他公司則表示應保留11人完整體的話才願意繼續活動，所以導致解散。但粉絲也擔心解散後的11人該何去何從，就算回到自己原屬團體或是SOLO出道，也有一定的風險。

(中時電子報)