2020新北市平溪天燈節將於2月1日、8日分別在平溪國中及十分廣場登場，除了有全國唯一超過百盞天燈同步施放活動，市府也規畫平溪、雙溪體驗遊活動，明日上午10點起開放800個名額預約報名。

新北市觀旅局表示，今年活動規畫2月1日共分8波天燈施放，每波100盞，2月8日則將施放10波天施放，每波150盞，活動當天上午10點起，民眾可在平溪國中及十分廣場現場領取免費的天燈施放券，參加晚上的天燈施放活動，一起見證百盞天燈齊飛的壯觀美景。

除了放天燈，今年增加「平溪體驗遊」名額，更新增雙溪路線，並與兩地商圈協會合作，總計有800個599元平溪、雙溪體驗遊名額，明天上午10點起在活動官網開放報名，參加體驗遊活動也可預約晚上的天燈施放。

此外，農曆春節期間到2月底前，市府將分別在平溪車站、平溪老街石底橋及平溪市民活動中心前廣場設置3座天燈藝術裝置，供民眾拍照打卡，感受迷人的山城魅力。

(中時 )