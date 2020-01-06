高雄親民黨立委候選人秦詩雁、吳益政與蘇博廷邀請同黨不分區立委提名人、聯電榮譽副董事長宣明智，實地走訪高市舊市議會，討論閒置荒廢地活化；宣明智表示，若能吸引新創廠商落地高雄，由政府採購應用、甚至合作入股，再將成功的模式推到其他縣市，將可以帶動高雄科技業發展。

宣明智6日南下高雄，在高雄軟體科學園區育成中心舉辦的座談會中分享「科技新趨勢及因應之道」，隨後到荒廢已久的舊市議會；宣認為，舊議會有兩項發展優勢，第一是地理位置佳，位於市中心、捷運出口旁，有利於吸引廠商與人才進駐；第二是有政府背景，未來可以結合政府應用。

宣明智並以竹科的「矽島計畫」為例，提出舊市議會的願景；「矽島計畫」主要廠房原為荷商飛利浦所有，後因該公司生產線移至中國大陸，廠房便由竹科購回，目前作為全球首座SoC （系統整合晶片）設計服務示範專區，朝向IC設計業發展。

秦詩雁、吳益政則表示，高市目前有許多閒置的公有地，政府的思維不能只是租地，更要考慮到產業的選擇，以及智慧城市的建置；企業需要政府提供數據資料、政府需要企業提供人才和技術，公部門與民間企業的合作，才能讓高雄在後工業城市的轉型之路上有所突破。

(中時 )