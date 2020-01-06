一名53歲的曹姓男子9月時承包五股國民運動中心工程，卻遭拖欠3萬6千元工程款至今，他今(6日)下午情緒失控，突然爬上興建中的運動中心頂樓，要求工地出面還債，經警方不斷勸說，以及工地負責人出面答應還錢，曹男才走下頂樓，解除危機。

據了解，去年9月時，原與五股運動中心配合的鷹架廠商，突然無法施工，曹男的公司便臨時接下這個任務，但疑似未簽訂合約，只搭了2天的鷹架就停工，3萬6千元的工程款也遲遲未履行。

今下午2時許，曹男一時情緒失控，獨自一人跑到五股運動中心工地，坐在頂樓邊，雙腳懸在半空大喊「工地欠錢不還」，警方獲報到場後，立即上前不斷安撫，並通知工地負責人到場，最後負責人答應會立刻付款，曹男才緩緩走下，由警方帶回派出所。

家屬趕抵派出所後，看見曹男安然無恙，不斷地向警方道謝，另警方也呼籲，民眾應時時關心身邊親友，了解其一舉一動，告知親友有事應多找人談談、溝通，有助於化解心中憂慮，勿因一時情緒變化，而做出讓人扼腕之事，不僅害了自己，也會傷了親友的心。

(中時 )