中東情勢緊張 菲律賓令軍方準備撤僑 18:512020/01/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中東緊張情勢升溫，亞洲國家開始擔心在當地的移工及僑民安全。菲律賓總統杜特蒂5日召集國防部長和高階軍警舉行緊急會議，商討撤僑計劃，他下令軍方備妥飛機船艦，以便隨時撤出在伊朗與伊拉克的數千名菲國移工。韓國表示會加強在伊拉克韓僑的安全，印度則說暫無撤僑打算。 (工商 ) #移工 #安全 #伊拉克 #軍方 #中東 也許您會感興趣 推薦閱讀 中東、回教債券 新興債市新黑馬 04:102020/01/02 投資理財 發現山老鼠 用LINE檢舉賺獎金 04:102020/01/02 社會新聞 仲介剝削苦 移工說血淚故事 04:102020/01/02 藝文副刊 黑鷹失事／黑鷹直昇機失事訊息亂 侯友宜：全轉述軍方 12:562020/01/03 政治 《國際政治》伊拉克總理譴責美國「暗殺」蘇萊曼尼 16:312020/01/03 財經 戰雲密佈 美促公民火速離開伊拉克 16:592020/01/03 國際 川普又推文嘰歪，抱怨每年花大錢給伊拉克，伊拉克卻愈來愈受伊朗控制 23:342020/01/03 國際 巴格達爆發大遊行 送葬同時反美 21:252020/01/04 國際 美軍遭伊拉克轟出去 川普嗆：將祭前所未見大制裁 09:102020/01/06 國際 菲籍移工仲介「華公行」涉地下通匯 遭搜索約談 16:032020/01/06 社會 財經熱門新聞 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 華為海思首批外銷晶片 陸晶圓大咖有望爽拿肥單 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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