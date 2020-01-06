中東緊張情勢升溫，亞洲國家開始擔心在當地的移工及僑民安全。菲律賓總統杜特蒂5日召集國防部長和高階軍警舉行緊急會議，商討撤僑計劃，他下令軍方備妥飛機船艦，以便隨時撤出在伊朗與伊拉克的數千名菲國移工。韓國表示會加強在伊拉克韓僑的安全，印度則說暫無撤僑打算。

(工商 )