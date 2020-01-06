據匿名美國官員的消息稱，伊朗彈道飛彈部隊現已進入戰備狀態，但不清楚是為了防衛還是攻擊。

根據路透報導，上述消息人士表示「顯然伊朗方面處於加強戰備狀態。這一戰鬥準備是攻擊還是防禦，尚無法確定。」

另據美國媒體「商業內幕」（Business Insider）報導，美國情報機構偵測到伊朗彈道飛彈部隊正進入備戰狀態。不過，和路透報導一致，目前尚不清楚伊朗飛彈部隊的動作是為了防範美軍可能的打擊，還是為報復美軍預作準備。

根據香港經濟時報報導，目前來自伊朗主要的軍事威脅就是飛彈。華府智庫「戰略與國際問題研究中心」（Centre for Strategic and International Studies）評估，伊朗擁有的飛彈數量和種類在中東居冠，其中部分巡弋和彈道飛彈有能力攻擊到2000公里外的以色列，甚至是歐洲東南部。而伊朗近年曾經多次向敘利亞和伊拉克發射飛彈，攻擊油庫。

除了飛彈，伊朗近年在軍事無人機的發展也相當迅速，例如發展出可攜帶彈頭、被稱為自殺式無人機的雷霆85（Raad 85）。

但多數專家認為，伊朗現階段難以跟美國正面交鋒，因為願意跟伊朗一同動武的盟友多是一些民兵組織，經濟能力難以支持戰爭。此外，伊朗的空軍在中東缺乏本國以外的軍事基地，導致制空能力不足。

澳洲國立大學阿拉伯及伊斯蘭研究中心研究員帕爾梅特（Ian Parmeter）指出，伊朗目前最頭痛的是如何對美國還以顏色又不招致美軍再次反擊。智庫「美國安全中心」資深研究員高登柏格（Ilan Goldenberg）在《外交事務》期刊撰文指，伊朗即使採取報復行動，也很大機會在伊拉克進行，與親伊朗的民兵合作。但他相信，美伊兩國仍會先尋求避免戰爭，因為開戰的誤判風險非常高。

(中時 )