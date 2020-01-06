韓國瑜日前造勢時稱，「我們的國運也不昌隆，到底是怎麼回事？台灣到底是得罪誰了？台灣是中邪了嗎？台灣是生病了嗎？」蔡英文在臉書貼文表示，韓國瑜用「台灣中邪了、國運不昌隆」消費將士犧牲。黃暐瀚則認為，蔡總統臉書貼文完全是錯的！

韓國瑜5日在桃園造勢稱，「我們不快樂，我們的前途充滿不確定性，我們的心理充滿了憂慮不安，我們的國運，幾十年中華民國建軍史，也沒有發生過最高的軍官-參謀總長、最大的士官-總士官督導長，一口氣罹難，我們的國運也不昌隆，到底是怎麼回事？台灣到底是得罪誰了？台灣是中邪了嗎？台灣是生病了嗎？ 怎麼可能哩？3、40年前，我們是多麼驕傲，多麼自豪，哪一個人不對台灣豎起大拇指！…」

蔡英文隨即在臉書貼文表示，「當國人為國軍將士的殉職全民一體、同感哀傷的時刻，韓國瑜市長卻用『台灣中邪了、國運不昌隆』這樣的話語來消費將士的犧牲，相信全體國人都無法接受這樣的話語，而同感憤慨。」

「我要正告韓國瑜市長和國民黨陣營：不應該一再消費台灣人民的傷痛，作為選舉抹黑的題材，那對逝者是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害。」

黃暐瀚則說，他並沒有看到韓國瑜以及國民黨在消費這次事件（黑鷹直升機）的傷痛，並且，蔡總統臉書貼文完全是錯的！

黃暐瀚指出，韓國瑜是感嘆「台灣是中邪了嗎？是生病了嗎？」我們為何現在變這樣？但是蔡總統卻用肯定句「台灣中邪了」，這不是挑毛病！自由時報標題也說「台灣中邪了嗎？」，並沒有說「台灣中邪了」。

黃暐瀚說，當他聽到韓國瑜講那一段話，他是有感覺的，台灣曾經有很光榮、執牛耳的一段時間，亞洲華人圈，台灣是執牛耳的，現在已經不復以往！

黃暐瀚強調，韓國瑜並沒有講「台灣中邪了」，韓是感歎台灣為什麼現在變這樣，「是中邪了嗎？」不應該把韓國瑜沒講過的話，變成肯定句！

(中時電子報)