黑鷹直升機在新北、宜蘭山區發生意外，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，5人受傷，但運安會先前指初判8成可排除機件、天候等問題，讓外界紛指失事與人為因素有關，今天（6日）國防部長嚴德發在宜蘭表示，原因不外乎是機件、天候、人員等3因素，但必須等各方面證據比對，外界不應對失事原因去做臆測。

嚴德發今天率空軍副總長李延盛、六軍團指揮官楊基榮等人到宜蘭縣消防局，嚴德發詢問當時救災狀況時，消防局長徐松奕表示，消防局第一時間採用大地羅盤校正事故地點，取得受困人員手機號碼，嘗試以LINE通訊軟體與受困人員聯繫，鼓勵受困人員吹哨以利搜救。

徐松奕表示，縣府與軍方長年簽訂經常戰備時期作戰支援協定，無論是颱洪或是災變，雙方合作默契十足，軍方對宜蘭縣給予最大的支援，讓救災效果在最短的時間發揮功效。

嚴德發受訪時表示，後續殘骸處理由空軍失事調查小組負責，失事原因查證完整後會盡快向社會公布，5位生還者復原狀況都很好，謝謝國人這段時間的肯定與支持。

(中時 )