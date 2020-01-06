民進黨台中市第五選區立委候選人莊競程（圖右）舉行「台灣加油」音樂會，現場支持民眾熱度爆表，「網紅焦糖」陳嘉行（圖左）現身力挺推薦，爭取年輕選票。 （翻攝照片／張妍溱台中傳真）

國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧，6日協助水湳里159戶居民，爭取自來水接管工程會勘，挑戰1日行程，服務選民、跑選舉1天當3天用；民進黨立委候選人莊競程舉行「台灣加油」音樂會，現場支持民眾熱度爆表，「網紅焦糖」陳嘉行現身力挺推薦，爭取年輕選票。

曾為兒童節目主持人「焦糖哥哥」，現為政治網紅的陳嘉行，常於個人臉書發表對政治的看法；陳表示，莊競程是政治素人、沒知名度，他曾在電視台錄影與莊視訊，質疑如何贏勝選？但莊說，「一直跑、一直跑」，原來「超車」的選戰策略，就是努力。

選戰倒數黃金周，沈智慧為拚連任，車掃、街頭站崗拜票，每日行程滿滿，為改善大連北街一帶用水問題，放下選舉工作，以最速件處理、現場會勘，沈智慧宣布可望今年年底完成自來水接管工程，力拚有感服務爭選民認同。

「網紅焦糖」陳嘉行說，蔡英文總統日前臨時硬塞進1個新的行程，力挺鼓勵就是英雄惜英雄，如果沒有決心要贏，總統也不會浪費時間，民進黨對同黨同志要求嚴格，必須經過一番考驗才有如此高度，向現場民眾推薦支持莊競程。

沈智慧說，聽到水湳里里民因為水質不好腎臟都結石開刀，她很心疼；「感受人民的感受」，於是她先放下最後選舉衝刺掃街，優先處理水湳里大連北街一帶自來水接管問題，就是希望居民早日有安全水質，擺脫飲用地下水的風險。

(中時 )