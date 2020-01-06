弘道老人福利基金會服務的440位平均80歲長輩，進行問卷調查，發現近6成獨居長輩憂慮就醫返家後照顧，6日舉行記者會，弘道個管員分享專業陪伴照護知識，提出「長輩就醫返家後照顧3部曲」，確認醫囑、病況追蹤、資源連結等，協助長輩就醫之路更安心。

弘道老人福利基金會感謝在場志工，長年陪伴獨居長輩的用心，現場特頒發象徵「就醫守護大使」榮譽貼紙，許多長期深入投入第1線「助老」的志工大哥大姐，透過個案分享，交換彼此經驗、相互交流，藉此提升就醫陪伴與照護知識。

本身是護理師的個案管理員張詠卿說，服務的長輩身體不適，除了協助陪伴就醫外，更會在長輩就醫返家後，依照「長輩就醫返家後照顧3部曲」，關懷更細心，像是注意長輩是否正確規律服藥、每日血壓是否穩定、甚至就醫時記得備妥長輩藥袋或拍下來，讓醫師知道平日服用的藥物。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，透過問卷調查，長輩在就醫過程或返家後，無論是用藥安全等問題，所遇到的無助與難題，或是關注長輩心理需求，紓解其因病痛帶來的負面情緒及心理壓力，協助資源連結等，呼籲社會大眾重視銀髮族。

(中時 )