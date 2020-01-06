嗆殺柯文哲不用2天 50歲男送法辦 19:232020/01/06 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 盧姓男子在網路貼文恐嚇市長柯文哲，遭警方以恐嚇危害安全罪函送法辦。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市一名盧姓男子因一時情緒激動，竟在臉書貼文「柯文哲，我要殺你不用2天內」，北市刑警大隊接獲檢舉後展開偵辦，並通知貼文男子到案說明，盧稱「貼文後覺得不適合，已經馬上下架」，警訊後依恐嚇危害安全罪，函送檢方偵辦。 警方表示，50多歲盧姓男子在4日在臉書貼文，並設成公開訊息，網友發現後報案，檢警立刻展開偵辦。 盧稱，因看到柯文哲批評開戰以後國軍軍力撐不過2天的言論，加上黑鷹直升機迫降失事，一時情緒激動才會貼文發洩，事後覺得不妥已經撤文。警方5日通知盧男到案並函送法辦。 (中時 ) #柯文哲 #恐嚇 #危害安全 #殺你 #不用2天 #臉書 #偵辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜李佳芬臉書「恩愛照」揭謎底：看孵蛋破殼 12:152020/01/02 政治 柯文哲和學姊戰車到彰化 楊蕙如案中央要交資料 13:042020/01/02 政治 黑鷹失事／「兵王」韓正宏殉職 臉書PO「結束了」同袍哀痛 10:192020/01/03 政治 黑鷹失事暫停競選活動 柯：執政黨有行政優勢 11:522020/01/03 政治 柯文哲視察成功市場改建 自治會提建議 15:582020/01/03 政治 新黨控唐鳳 縱容民進黨暗黑網軍 01:212020/01/04 政治要聞 總統票要投誰？柯文哲：保持開放態度 13:142020/01/04 政治 台南 柯P諷選便當盒立委 藍綠回嗆 04:102020/01/05 地方新聞 柯P鬧雙胞？郭子乾與柯文哲同台 差點秒變韓國瑜 17:292020/01/05 政治 作家顏擇雅批沒政績 柯：典型的黨同伐異 13:482020/01/06 政治 社會熱門新聞 牙醫界有多淫亂？女牙醫自曝驚人真相 - 社會 狂男那話兒塗麻藥有凍頭？ 女友忘情吞吐鬧人命 - 萬象 2007年起 蔡英文補寫論文300頁 - 社會新聞 - 中國時報 台東「家扶‧愛市集」 物資不足! - 社會 H奶女醫鎖不住的車頭燈 網暴動：光看了就療癒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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