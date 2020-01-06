北市一名盧姓男子因一時情緒激動，竟在臉書貼文「柯文哲，我要殺你不用2天內」，北市刑警大隊接獲檢舉後展開偵辦，並通知貼文男子到案說明，盧稱「貼文後覺得不適合，已經馬上下架」，警訊後依恐嚇危害安全罪，函送檢方偵辦。

警方表示，50多歲盧姓男子在4日在臉書貼文，並設成公開訊息，網友發現後報案，檢警立刻展開偵辦。

盧稱，因看到柯文哲批評開戰以後國軍軍力撐不過2天的言論，加上黑鷹直升機迫降失事，一時情緒激動才會貼文發洩，事後覺得不妥已經撤文。警方5日通知盧男到案並函送法辦。

(中時 )